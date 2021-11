Handwerk in Luxemburg sieht im Wandel Chancen

«Manchmal können wir uns provokativ fragen, ob Handwerker in Luxemburg noch willkommen sind», sagte Tom Wirion, Generaldirektor der Handelskammer, am Dienstag bei der Vorstellung der großen Herausforderungen für das Handwerk. «Es gibt kein Leben ohne Handwerker, denn es wird immer einen Bedarf an Unterkunft und Transport geben. Dies gilt umso mehr aufgrund unserer Demografie und Zuwanderung. Die Berufe werden sich verändern und damit auch die erforderlichen Qualifikationen», sagte er.

Das Handwerk müsse sich dem Klimawandel und der Digitalisierung stellen, meinte Tom Wirion: «Zwei Chancen, die gleichzeitig Herausforderungen sind», sagte er, denn: «Der ökologische Wandel wird ohne die Handwerker nicht möglich sein». Deshalb forderte er eine stärkere staatliche Unterstützung für eine Branche mit meist kleinen Unternehmen. Diese haben folglich «nicht immer die menschlichen und finanziellen Ressourcen», um sich anzupassen. Eine Ausweitung der Beihilfen wird auch für die Digitalisierung gefordert, die große Investitionen erfordert.

Mangel an Arbeitskräften

Konkret nennt Marc Gross, Direktor für öffentliche Angelegenheiten und Analysen, fünf Prioritäten für das Handwerk: die Aufwertung des Handwerks (um die Unsicherheit der Branche zu verringern), die Anpassung der Beihilfemechanismen, die Beschleunigung der Genehmigungsverfahren, die Förderung von Talenten sowie die Bereitstellung von Flächen in Gewerbegebieten. Für diesen letzten Punkt schätzt die Handwerkskammer den Bedarf auf 73 Hektar, während das Angebot nicht mehr als zehn Hektar beträgt. Sie fordert, «die Kriterien für die Verwaltung der Gebiete zu überprüfen».

Wie schon seit mehreren Jahren beklagt die Handwerkskammer einen Mangel an qualifizierten Arbeitskräften. «Ich habe mich kürzlich mit dem Chef eines 40-Mann-Unternehmens getroffen, der sechs neue Arbeitsplätze schaffen will. Aber er kann niemanden finden», sagt Tom Wirion, der auch «den hohen Verwaltungsaufwand» beklagt. «Die Handwerker haben eine große Zukunft vor sich», war er sich sicher, «vorausgesetzt, man lässt sie sich entfalten und beseitigt die Hindernisse, die der Entwicklung im Wege stehen».

(jg/L'essentiel)