Historische Mauern prallen auf geplanten Neubau

Reste eines Klosterhofs aus der Zeit des Heiligen Willibrord im 7. Jahrhundert, eine frühromanische Mauer aus dem 10. Jahrhundert, Münzen und ein Goldring aus dem 14. Jahrhundert: Die archäologischen Funde, die in den letzten Wochen in Echternach gemacht wurden, bezeichnet Christiane Bis vom Nationalen Zentrum für archäologische Forschung als außergewöhnlich.

Das Problem: Die Überreste wurden an der Baustelle am ehemaligen Hotels «A la Petite Marquise» an der Place du Marché gefunden. Nach dem Abriss des Hotels sollte an der Stelle ein neuer Gebäudekomplex entstehen . «Das ist nicht gut für uns» gibt der Echternacher Bürgermeister Yves Wengler zu. Das Projekt umfasst den Bau 22 Wohnungen, 1000 Quadratmetern Gewerbefläche und einer Tiefgarage. Die Arbeiten begannen im März 2020.

Die Fertigstellung, die für Frühjahr 2022 angepeilt war, wurde verschoben. «Wir haben bereits 5,7 Millionen in das Projekt gesteckt und hängen nun an einer Entscheidung der Kommission für Nationale Stätten und Denkmäler, die am 25. Mai tagt. Das ist viel zu spät. Wenn der Staat beschließt, die Stätte als nationales Kulturerbe zu klassifizieren, dann muss er uns finanziell unter die Arme greifen», fordert der Echternacher Bürgermeister.

(Jean-François Colin/L'essentiel)