20 Verstöße wegen Handy am Steuer

Am Donnerstagmorgen war die Police Grand-Ducale am Rond-point Gluck am Ende der A3 unterwegs und kontrollierte unter anderem, ob die Sicherheitsgurte angelegt und ob verbotenerweise Handys im Einsatz waren.

Nur ein Autofahrer war nicht angeschnallt, bei der Smartphone-Nutzung sah es hingegen anders aus. Zwanzig Fahrer wurden wegen Handy am Steuer mit einem Bußgeld verwarnt. Nach Angaben der Polizei wurden etwa zehn weitere Straftaten registriert.

Der Aktionsplan der Regierung für die Straßenverkehrssicherheit sieht ab 2021 vor, vier statt zwei Punkte zu vergeben, wenn ein Handy am Steuer verwendet wird. Dazu gesellt sich eine Geldstrafe von 145 Euro.

(nc/L'essentiel)