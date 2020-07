Die zweite Welle ist da – Krisenstab ist wieder aktiv

Dr. Jean-Claude Schmit, der Direktor der Gesundheitsdirektion in Luxemburg hat sich in einem langen Brief an die niedergelassenen Ärzte gewand. Schmit schreibt darin, dass sich das Großherzogtum einer zweiten Welle von Infektionen gegenüber sieht; eine Folge der Lockerungen. Die Kurve der Neuinfektionen zeige demnach eine deutliche Zunahme der Neuinfektionen im Land. Im Gegensatz zum Anstieg der Zahlen im März, sei jedoch der Verlauf aktuell noch nicht so sprunghaft wie am Beginn der Krise.

Der Leiter der Gesundheitsdirektion führt in seinem Brief aus, dass Luxemburg, aufgrund seiner einzigartigen Teststrategie in Europa zu Unrecht am Pranger stehe. Zunächst hatte RTL am Mittwoch über das Schreiben an die Ärzteschaft berichtet. Luxemburg arbeite nach Aussage von Schmit derzeit mit dem Europäischen Zentrums für Seuchenkontrolle und -prävention (ECDC) an einer Möglichkeit, das Infektionsgeschehen im Land besser nach außen zu kommunizieren. Die Gefahr einer zweiten Welle sei derzeit aber durchaus real, auch wenn die Statistik im europäischen Vergleich verzerrt erscheine.

Luxemburg ist nicht das einzige Land

Luxemburg stehe nicht alleine da mit der Zunahme von Neuinfektionen, so hätten auch anderen Länder in Europa und im Rest der Welt nach den Lockerungen mit steigenden Zahlen zu kämpfen. 62 Prozent der in Luxemburg positiv getesteten Menschen hatten demnach Symptome von Covid-19. Bei den Massentests sind demnach bisher 168 Patienten ohne Symptome gefunden worden.

Das Personal der Direktion hat derzeit alle Hände voll mit der Nachverfolgung der Infektionsketten zu tun. 1150 infizierte Menschen wurden laut dem Schreiben in seit dem Ende des Lockdowns in Quarantäne geschickt, 6618 Menschen mussten wegen eines möglichen Ansteckungsrisikos isoliert werden. Sorge bereitet dem Mediziner außerdem, dass einige vereinzelte Menschen, infiziert oder nur möglicherweise angesteckt, sich nicht an verordnete Isolation hielten.

Die Infizierten der zweiten Welle sind demzufolge jünger als zu Beginn der Krise – das Durchschnittsalter beträgt aktuell 35 Jahre. Zu Beginn der Krise waren Infizierte im Durchschnitt 46 Jahre alt. Dass mehr jüngere Menschen infiziert sind, sieht Schmit als einen Grund dafür, dass die Auslastung der Krankenhäuser bei dieser zweiten Welle langsamer steige. An seine Kollegen richtet Schmit den Appell, die Laborkapazitäten im Land nicht durch vorschnelle und übereilte Tests zu überlasten. Er erinnert daran, dass grundsätzlich Patienten, die Symptome von Covid-19 zeigen, schnellstmöglich getestet werden sollten. Das Gesundheitsministerium und die Gesundheitsdirektion haben den Covid-Krisenstab wieder aktiviert, als Reaktion auf die aktuelle Entwicklung.

(LH/L'essentiel)