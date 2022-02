«Als ob das Leben an der Uni jetzt endlich beginnt»

Am Montag hat das Sommersemester an der Universität begonnen. Für viele Studierende auf dem Campus in Esch-Belval ein Novum. «Wir hatten Präsenzunterricht mit einigen Professoren, die wir bisher nur über einen Bildschirm gesehen hatten, wir haben sie nicht erkannt», amüsierten sich gestern Sarah (20), Jade (21) und Aurora (23), Studentinnen der französischen Sprache und Literatur.

Dieses Sommersemester startete die Universität Luxemburg zwar noch mit Maskenpflicht,– aber eben auch mit vollem Präsenzunterricht, nachdem viele Studierende wegen der Pandemie lange nur Hybrid- und Fernstudiengänge kannten. Die Studenten benötigen an der Uni keinen CovidCheck – im Gegensatz zu den Professoren und Dozenten.

«Mit 20 Personen pro Kurs, hatten wir das Gefühl, das Lycée nie verlassen zu haben»

Dennoch sind einige Studierende etwas besorgt: «Wir fragen uns, ob das nicht etwas verfrüht ist», sagen sind Sarah, Jade und Aurora. Dennoch ist es mit Präsenzveranstaltungen an der Uni «eindeutig motivierender», wie Paul (18) findet, der im ersten Jahr Wirtschaftswissenschaften studiert. «Zu Hause fällt es einem schwer, sich auf die Arbeit zu konzentrieren.»

Viele der Studierenden haben die Uni ohne Pandemie noch gar nicht erlebt. «Mit 20 Personen pro Kurs, hatten wir das Gefühl, das Lycée nie verlassen zu haben», sagt Enzo (19), der im ersten Jahr Jura studiert. Für viele ist es also «eine neue Erfahrung», sagen auch Alessia (20) und Ana (21): «Es ist ein bisschen so, als würde unser Universitätsleben endlich beginnen».

