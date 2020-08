Corona-​​Zentrum auf dem Kirchberg steht bereit

In den Nebenräumen der ehemaligen Nationalbibliothek auf dem Kirchberg entsteht ein neues Covid-19-Beratungszentrum. Dies teilte Gesundheitsministerin Paulette Lenert am Freitag bei einem Pressegespräch zur Vorstellung der Entwicklung der Pandemie in Luxemburg mit.

Die Einrichtung befindet sich demnach noch in der Aufbauphase «kann aber bei Bedarf ab Ende dieser Woche aktiviert werden», sagte die Ministerin. Diese Einrichtung soll «Patienten mit verdächtigen Anzeichen einer Covid-19-Infektion » aufnehmen und könne innerhalb weniger Stunden aktiviert werden, sobald nationale Indikatoren und Erkenntnisse in diesem Bereich dies erforderlich machen sollten.

Zweites Untersuchungszentrum im Süden?

In diesem Beratungszentrum, das «kleiner als ein Zentrum für fortgeschrittene Pflege» ist, könnten sich die Patienten einer medizinischen Untersuchung und einem Nasen-Rachen-Abstrich unterziehen. Ziel sei es auch hier, die Krankenhäuser zu unterstützen und gleichzeitig zu verhindern, dass Menschen notwendige medizinisch-chirurgischer Behandlungen nicht wahrnehmen, falls sich die Lage weiter verschlechtern sollte.

«Für mich ist es wichtig, den Covid-Patienten eine qualitativ hochwertige Versorgung zu bieten. Gleichzeitig gilt es zu gewährleisten, dass unser Gesundheitssystem reibungslos funktioniert», betonte Paulette Lenert. Dieses Zentrum in Kirchberg wird mit dem notwendigen Personal ausgestattet. Derzeit werde geprüft, ob mindestens noch ein zweites im Süden des Landes eröffnet werden kann.

Zusätzlich zu diesem ersten Untersuchungszentrum auf dem Kirchberg werde es auch ein verstärktes System von Telekonsultationen durch Allgemeinmediziner und Fachärzte geben. Außerdem könnten auch die fortgeschrittenen Versorgungszentren wiederbelebt werden, die auf dem Höhepunkt der ersten Welle im Frühjahr gute Dienste geleistet hätten. Ein gutes Patientenmanagement, wie etwa Screening und Information, soll es nach Ansicht der Gesundheitsministerin ermöglichen, einen zweiten Lockdown möglichst zu vermeiden.

(nc/L'essentiel)