«Wir versuchen gerade, uns selbst zu retten»

L'essentiel: In welcher Lage befinden Sie sich gerade?

Olivier Thill: Ich bin immer noch zu Hause in Poltawa. Hier ist es ruhig. Ich hoffe, dass es hier nicht zu Angriffen kommt, damit ich morgen früh (am Freitag) versuchen kann, mit dem Auto nach Lviv (800 Kilometer westlich) zu fahren.

Eigentlich war eine Abreise des Teams mit dem Bus geplant, oder?

Olivier Thill: Nein, dazu wird es nicht kommen. Ich werde gemeinsam mit Vincent fahren. Wir hatten versucht, heute Abend (Donnerstag) mit dem Zug zu fahren, aber ich denke, dass wir morgen (Freitag) mit zwei Autos abreisen werden.

Haben Sie noch Sprit?

Olivier Thill: Ich war tanken und wir haben noch ein paar Flaschen aufgefüllt. Morgen werden wir sehen, wie es bei der Fahrt aussieht. Ich hoffe, dass es reicht.

Das muss für Sie und Ihre Familie eine beunruhigende Situation sein...

Olivier Thill: Ja, es ist keine angenehme Situation, das ist klar. Alle machen sich Sorgen. Ich will einfach nur zurück nach Luxemburg, bei meiner Familie sein und das alles so schnell wie möglich vergessen.

Merken Sie, dass um sie herum Krieg herrscht?

Olivier Thill: Ja. Draußen herrscht ein Krisenzustand, das ist deutlich zu spüren. Wir versuchen gerade einfach, uns selbst zu retten. Die Familie und Freunde zu retten und so schnell wie möglich nach Hause zu kommen. Das ist alles, woran wir gerade denken. Ich bin allein, aber mein Bruder hat seine Frau hier.

Geraten die Menschen in Panik?

Olivier Thill: Ja, sie versuchen zu fliehen. Vor den Banken und Supermärkten sind riesige Schlangen und die Läden werden langsam aber sicher leer. Hier sind noch keinen Bombeneinschläge und dennoch herrscht der Katastrophenzustand. Es ist eine beschissene Situation.

Bekommen Sie genügend Hilfe aus Luxemburg?

Olivier Thill: Wir stehen in Kontakt mit der Auswahlkommission, die wiederum mit der Regierung und den Botschaften in Kontakt steht. Aber im Moment können sie nichts tun, da es keine Flüge in die Ukraine gibt. Sie können mir nur helfen, wenn ich es über die Grenze nach Polen, Rumänien oder sonst wohin schaffe.

Was sagen Ihre Eltern dazu?

Olivier Thill: Sie sind natürlich nicht glücklich darüber, dass wir noch hier sind. Sie rufen ständig an und wollen wissen, wie es uns geht. Es ist nicht sehr einfach für sie.

(Nicolas Martin/L'essentiel)