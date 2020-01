Luxemburgs Polizei darf Pädophile nicht ködern

Im Kampf gegen Kinderpornografie stoßen Ermittler oft an ihre Grenzen, denn bei der Verbrecherjagd muss sich die Polizei an Recht und Gesetz halten. Auf die Frage, ob die deutschen Methoden – das deutsche Parlament hatte in der vergangenen Woche die Befugnisse von Ermittlern in Fällen der Kinderpornografie deutlich erweitert – auch in Luxemburg zur Anwendung kommen könne, stellte Justizministerin Sam Tanson in einer Antwort auf die Anfrage des Abgeordneten Gusty Graas klar: «Das luxemburgische Recht lässt diese Form der Ermittlung nicht zu.»

Die deutsche Polizei darf künftig bei der Bekämpfung von Pädophilen im Internet auch mithilfe von künstlicher Intelligenz erstellte gefälschte Darstellungen von Kinderpornografie einsetzen. Davon erhoffen sich die Kriminalisten Zugang zu Darknet-Foren.

Täter nicht «zu einer Straftat verleiten»

Die Justizministerin hält ein solches Vorgehen für Luxemburg allerdings für undenkbar, da die Polizei Gefahr laufe, die Täter «zu einer Straftat zu verleiten». Damit würden die Beamten sich ihrerseits strafbar machen. Im Übrigen halte Tanson es nicht für zielführend, weitere kinderpornografische Inhalte zu erstellen, die dann im Netz zirkulieren könnten.

Was die Einleitung einer verdeckten Ermittlung betrifft, so sei dies nur zur Terrorismusbekämpfung möglich. Um diese Form der Ermittlung auch auf andere Straftaten zu erstrecken, sei eine Gesetzesänderung notwendig. Die Polizei verfolge einen «reaktiven Ansatz» bei Kinderpornografie. «Gerichtliche Untersuchungen» gäbe es ausschließlich «aufgrund von Anzeigen» oder «Informationen von außen», die an die Ermittler herangetragen würden, schreibt die Ministerin in ihrer Antwort.

(th/L'essentiel)