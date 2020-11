Opposition kritisiert «private Sheriffs» in Stadtvierteln

Die Gemeinderäte der Oppositionsparteien Déi Lénk, LSAP und Dei Greng haben am Donnerstag scharfe Kritik an der Entscheidung der Stadt Luxemburg geübt: Dass ab 1. Dezember ein in Luxemburg zugelassenes privates Sicherheitsunternehmen im Bahnhofsviertel oder der Oberstadt für mehr Sicherheit sorgen soll, überschreite «eine rote Linie».

«Wir sind uns voll und ganz bewusst, dass der Drogenhandel ein echtes Problem ist. Aber die Verwendung öffentlicher Gelder, um ein privates Unternehmen mit der allgemeinen Überwachung öffentlicher Bereiche zu beauftragen, ist für uns eine unüberwindbare rote Linie», schreibt der Gemeinderat Déi Lénk in einer Erklärung, die sich auf «private Sheriffs in den Bezirken der Hauptstadt» bezieht.

Der Sicherheitsdienst ersetzt nicht die Polizei

Die Stadt erklärte ihrerseits, dass es darum gehe, «gegen das Gefühl der städtischen Unsicherheit zu kämpfen und die öffentliche Ruhe zu stärken», und dass «das Unternehmen mit der Polizei zusammenarbeiten wird, ohne in deren Zuständigkeitsbereich einzugreifen oder das Handeln der öffentlichen Kräfte zu ersetzen».

Die Regelung sieht von 1. Dezember 2020 bis 31. Januar 2021 zwei Teams von je zwei Sicherheitskräften mit einem Wachhund im Bahnhofsbereich und ein Team von zwei Sicherheitskräften und einem Wachhund in der Oberstadt vor.

« Dies ist und bleibt eine Bankrotterklärung... Ein No-Go »

Die Gewerkschaft Fédération Générale de la Fonction Communale (FGFC) hat ihrerseits die Privatisierung der öffentlichen Sicherheit angeprangert. «Der luxemburgische Stadtrat ist nicht der erste städtische Arbeitgeber, der ein privates Sicherheitsunternehmen einsetzt, um die Polizei bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Dies ist und bleibt eine Bankrotterklärung in Bezug auf das Monopol des öffentlichen Dienstes. Ein No-Go!», erklärt die FGFC.

Die Stadt stellte auch den sozialen Handlungsteil ihres Plans vor: In Zusammenarbeit mit Inter-Actions soll ab 15. Dezember ein Präventions- und Vermittlungsdienst «an Ihrer Seite» eingerichtet werden. Dieses bestehe aus sechs Personen und habe die Aufgabe, eine sichtbare Präsenz im Bahnhofsviertel zu gewährleisten, die Bewohner des Viertels aktiv zu unterstützen sowie die Rolle eines Vermittlers zu übernehmen. Gleichzeitig soll der Dienst als Bindeglied zu Polizei und Streetwork-Diensten fungieren, die seit mehreren Jahren auf dem Gebiet der Stadt tätig sind.

(Nicolas Martin/L'essentiel)