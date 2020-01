Die Plätze für Spezialisten in Luxemburg sind rar

Wer beim DNA-Identifikationsdienst der Gerichtsmedizin des Nationalen Gesundheitslabors anheuern will, der muss drei Eigenschaften zwingend mitbringen: Absolute Verschwiegenheit, einen ausgeprägten Sinn für Gründlichkeit und starke Nerven.

«Wir arbeiten nicht am Tatort, das ist Aufgabe der Polizei», stellt Dr. Elizabet Petkovski, Leiterin des DNA-Labors klar. Bei Mord oder Vergewaltigung könnten ihre Mitarbeiter «durch die Spurenanalyse mitunter einen genauen Eindruck vom Geschehen am Tatort» gewinnen. Die Leiterin des DNA-Labors will auch das weichgespülte Image der Arbeit eines Forensikers korrigiert wissen, das durch das Fernsehen transportiert wird. Das DNA-Labor sei die einzige Abteilung des LNS, die im nächsten Jahr freie Planstellen zu besetzen hat. Neben der alltäglichen Arbeit an Kriminalfällen soll das Labor auch verstärkt in Richtung DNA-Forschung weiterentwickelt werden.

Amtssprachen müssen fließend beherrscht werden

Für Petkovski hat die DNA-Analyse einen unschätzbaren Wert für die Ermittlungen: «Die Analyse kann dazu dienen, einen möglichen Täter zu verunsichern oder einen Verdächtigen zu entlasten. Sie ist ein mächtiges Werkzeug.»

Das DNA-Labor wird in drei Bereichen neue Stellen ausschreiben. Um als gerichtlicher Sachverständiger vereidigt werden zu können, müssen Bewerber einen Doktortitel in Medizin, Pharmazie, Biotechnologie oder Biotechnik sowie drei Jahre Berufserfahrung in der DNA-Analyse vorweisen können oder eine Akkreditierung eines EU-Staates besitzen. Als Techniker brauchen Bewerber einen dreijährigen Hochschulabschluss im Bereich Molekularbiologie. In der Verwaltung ist eine dreijährige Hochschulausbildung erwünscht und die drei Amtssprachen des Landes müssen fließend beherrscht werden.

