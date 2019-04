Impfung gegen Masern wird nicht verpflichtend

Artikel per Mail weiterempfehlen

Vergangenen Monat wurden in Luxemburg insgesamt zwölf Fälle von Masern registriert, sieben davon an der Ecole Européenne in Luxemburg-Stadt.

Ein weltweiter Anstieg der Infektionen hatte dazu geführt, dass einige Länder erwägt haben, die Impfung obligatorisch zu machen. Gesundheitsminister Etienne Schneider sagte nun in einem Gespräch mit Luxemburg Times, dass die Regierung nicht plane, die Impfung vorzuschreiben.

Das liegt an der ohnehin guten Quote von Impfungen im Land. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) braucht es eine Impfquote von 95 Prozent oder höher, um Masern zu verhindern. 2018 hatten 98,7 Prozent der Luxemburger die erste der beiden Impfungen gegen Masern erhalten. Der Prozentsatz derjenigen, die auch die abschließende Impfung erhielten, lag bei 87,2 Prozent.

Zahl der Impfungen steigt auch ohne Verpflichtung

Auf Anfrage hieß es aus dem Ministerium, die Zahl der Menschen, die sich gegen Masern impfen lassen, sei in den letzten Jahren ohnehin gestiegen. Auf dieser Grundlage konzentriere sich die Regierung darauf, die Menschen zu informieren, anstatt ihnen Pflichten aufzuerlegen.

Masern sind ein infektiöser Virus, der zu schweren Komplikationen führen kann. Die Symptome entwickeln sich etwa zehn Tage nach einer Infektion und können entzündete Augen, Fieber, laufende Nase und Husten sowie kleine grau-weiße Flecken auf der Innenseite der Wangen umfassen.

Jeder, der noch nicht an Masern erkrankt ist oder nicht geimpft wurde, kann sich infizieren. Häufiger ist dies bei kleinen Kindern der Fall.

(mb/L'essentiel)