Dopingmittel-​​Händler in Luxemburg verhaftet

Wie die französische Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilt, wurden am Dienstag etwa zwanzig Personen verhaftet, die offenbar in der internationalen Bodybuilding-Szene mit Dopingmitteln handelten. Ein Teil der Verhaftungen wurde auch in Luxemburg gemacht. Daneben schlug die Polizei in der Großregion Paris, in Nizza, Bordeaux, Mulhouse und Belgien zu.

Die Verdächtigen seien allesamt an der Spitze von Gruppen, die den Handel mit den verbotenen Substanzen betreiben. Bei Hausdurchsuchungen wurden 134.000 Euro in bar und zahlreiche anabole Produkte wie Steroide und Wachstumshormone beschlagnahmt.

Die Ermittler sind den mutmaßlichen Händlern auf die Spur gekommen, weil sie zwei Holdinggesellschaften mit Sitz in Luxemburg und ein Chemielabor in Frankreich überwacht hatten. Diese Organisationen stehen im Verdacht, den Handel organisiert zu haben. Laut der regionalen Tageszeitung Le Progrès handelt es sich um das Labor von Eric Favre, einem bekannten Bodybuilder, der auch Wettbewerbe organisiert. Die Ermittlungen wurden zunächst aufgenommen, weil ein Paket mit Dopingmitteln aus Thailand am Flughafen Roissy abgefangen wurde.

(sw/L'essentiel)