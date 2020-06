«Wie kann eine solche Prämie finanziert werden? Wer hat Anspruch darauf?» Vor der Entscheidung über eine einmalige Prämie für das Gesundheitspersonal in Luxemburg, sind wohl zu viele Fragen unbeantwortet, weshalb diese zunächst vertagt wurde. «Eine einmalige Prämie ist derzeit nicht vorgesehen», sagt Gesundheitsministerin Paulette Lenert, eine Belohnung des Gesundheitspersonals sei aber «nicht ausgeschlossen und wird im Herbst in einer breiteren Debatte» im Parlament diskutiert.

Dabei waren sich die Abgeordneten im öffentlichen Teil der Sitzung zumindest einig, dass Beschäftigte im medizinischen Sektor und im Pflegebereich während der Coronavirus-Pandemie «Außerordentliches geleistet» haben. «Viele wissen nicht, wie enorm das Virus die Menschen im Gesundheitssektor gefordert hat», sagt Lenert. «Sie waren täglich mit Frustrationen und Ängsten konfrontiert.» Den eigenen sowie der der Patienten und ihrer Angehörigen.

Aber es geht um «mehr als nur eine einmalige Prämie». Der Gesundheitssektor steht vor vielen Herausforderungen: Arbeitsbedingungen, Infrastruktur, eine allgemeine Aufwertung der Pflegeberufe und Ausbildung, heiß es in der Mitteilung der Abgeordnetenkammer. Die Corona-Pandemie hat viele Probleme zu Tage gefördert. Vor diesem Hintergrund haben sich die Abgeordneten verpflichtet, im Herbst Vertreter der Gesundheitsbranche zu konsultieren, um sich ihre Beschwerden anzuhören. Erst danach sollten in einer Debatte «konkrete Lösungen, einschließlich der Frage der Belohnung» diskutiert werden.

« Die Krise ist noch nicht vorbei, es ist noch nicht an der Zeit, Bilanz zu ziehen. »

«Die Krise ist noch nicht vorbei, es ist noch nicht an der Zeit, Bilanz zu ziehen», betonte auch Paulette Lenert während des Austauschs. «Wir werden darauf zurückkommen, wenn wir in der Lage sind, die unternommenen Anstrengungen zu bewerten», fügte sie hinzu.

Die Petition, in der eine einmalige Prämie für das gesamte Personal in Krankenhäusern, Kliniken, medizinischen und Pflegeheimen für ihr außerordentliches Engagement in dieser Krisenzeit gegen Covid-19 gefordert wurde, hatte rund 4600 Unterschriften gesammelt. Genug (Minimum 4500 Unterschriften sind nötig), um eine Debatte im Parlament zu erzwingen.

(ol/aub/l'essentiel)