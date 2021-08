Im Park herrscht Jahrmarkt-​​Atmosphäre

Die «Kiermes wéi fréier» verbreitet seit Freitag einen Hauch von Nostalgie im «Kinnekswiss»-Park in Luxemburg-Stadt. Noch bis zum 15. August bringt die Veranstaltung Jung und Alt zusammen und sorgt für gute Laune. So auch bei Myriam und Gaby, die in den Fünfzigern sind, aber sich «noch jung genug fühlen, um Karussell zu fahren». Beim Absteigen von den Holzpferden sagen beide, dass sie «diese Atmosphäre wie in alten Zeiten» schätzten.

Daniel und Fatima sind mit ihren Töchtern gekommen, der vierjährigen Jasmine und der dreijährigen Selma. Für die junge Familie sei es schwer, mit den alten Zeiten zu vergleichen, aber es sei wichtig, die Erinnerungen an die alten Tage wach zuhalten – die Fahrgeschäfte hätten «großen Charme». Außerdem schätze die Familie «die entspannte Atmosphäre, die weniger stressig als auf der Schuberfouer» sei. Während der «Kiermes» tönt sanfte, altmodische Musik über die Kinnekswiss und bietet einen deutlichen Kontrast zu dem Sound-Overkill moderner Messen. «Die Kinder sind begeistert», erzählt Fatima. Ihr Tochter ruft: «Ich mag das Karussell mit den alten Autos.»

Randy ist für das Kettenkarussell verantwortlich und erzählt, er sei «stolz darauf, die Geschichte seines Berufsstandes zu repräsentieren und den Familien die Sensationen des alten Festivals» wieder näher zu bringen. Für ihn seien diese Fahrgeschäfte Teil des europäischen Kulturerbes und er freue sich, «dass die Menschen sehr aufgeschlossen sind».

(Jean-François Colin/L'essentiel)