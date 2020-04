Nach einer sehr sonnigen Woche wird das Wetter an Ostern in Luxemburg etwas wechselhafter. Es bleibt aber mild. Nach Angaben des staatlichen Wetterdienstes Météolux bleibt es am Karfreitag und am Ostersamstag noch sonnig und warm mit Spitzentemperaturen um die 21 Grad.

So wird das Wetter!







finden Sie die Wettervorhersage für Ihren Wohnort in Luxemburg und der Großregion. Hier finden Sie die Wettervorhersage für Ihren Wohnort in Luxemburg und der Großregion.

Im Laufe des Ostersonntag ziehen am Nachmittag die ersten Wolken auf, die auch für vereinzelte Schauer sorgen können. Dennoch erreicht das Quecksilber die 18-Grad-Marke. Der Ostermontag wird bewölkt und regnerisch.

(L'essentiel)