Luxemburgisch soll Sprache der Integration bleiben

Welchen Stellenwert sollte Luxemburgisch im Rahmen der Mehrsprachigkeit des Landes in den Schulen haben? Zu diesem Thema wurde am Dienstag während einer Onlinetagung auf Einladung des Bildungsministeriums und «Radio 100.7» diskutiert. «Die Mehrsprachigkeit muss sich in den Schulen widerspiegeln», sagt Flore Schank, abgeordnete Lehrerin in der Grundschulabteilung des Ministeriums. Die Landessprache bleibe die Sprache der Integration und somit die erste Sprache in der Schule, betonte Schank. Auch wenn sie einräumt, dass «Französisch immer noch eine gelebte Wirklichkeit» im Kita-Bereich darstelle.

Luxemburgisch diene als Kommunikationsgrundlage für die jüngsten Kinder, da fast jeder zweite Schüler im ersten Zyklus diese Sprache zu Hause spreche. Flore Schank legt Wert darauf, dass die Schüler es von Anfang an spielerisch und entspannt lernen können. So wird diese Sprache auch an der internationalen Schule von Differdingen/Esch «von der 1. bis zur 4. Klasse in drei Niveaustufen» unterrichtet, berichtet Lehrerin Simone Bleser, die an der Schule unterrichtet. Ihrer Erfahrung nach gebe es dort vielfältige Ausgangssituationen der Mehrsprachigkeit. Laut Shari Schenten, Vorsitzende der Lehrplankommission für Luxemburgisch in der Sekundarstufe, «wissen die Kinder sehr gut mit den verschiedenen Sprachen zu jonglieren». Im Idealfall würden die Kinder fünf Stunden in der Woche in der Sprache unterrichtet.

Luxemburgisch schreiben bleibt ein Problem

Eines der genannten Probleme ist die Rechtschreibung. «Manche junge Leute können die Sprache sprechen, aber schlecht schreiben, was uns manchmal vorgehalten wird», sagt Marc Barthelemy, der luxemburgische Sprachbeauftragte. «Früher war es nur eine mündliche Sprache. Sie hat sich weiterentwickelt, die Sprache hat mit der Schrift eine neue Dimension bekommen», findet Moderatorin Flore Schank. Simone Bleser lobt, dass es viele neue Tools gebe, wie beispielsweise das Online-Wörterbuch lod».

Französisch zu lernen sei auch für Erwachsene wichtig, die ihren Kindern in der Schule helfen oder sich in den Arbeitsmarkt integrieren wollten, sagt Maisy Gorza, Direktorin des Nationalen Spracheninstituts (INL). Die Leute würden oft zuerst Französisch lernen für ihre Arbeit. Später würden sie dann Luxemburgisch für den Alltag lernen, zum Beispiel um ihre Kinder zu verstehen, berichtet Gorza.

(jg/L'essentiel)