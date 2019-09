Menschen gedenken jungem Motorradfahrer

Die Anteilnahme war riesig: Am Mittwochabend versammelten sich etwa hundert Menschen in der Stadtkirche von Rodingen. Sie alle waren gekommen, um einem jungen Mann zu gedenken, der am Dienstagabend im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen ist. Verletzt wurde er bei einem Unfall am Donnerstag, 12. September in der Nähe von Beles. Dabei stieß das Motorrad des jungen Mannes mit einem Auto zusammen.

Der junge Portugiese aus Rodingen wurde nur 21 Jahre alt. Nach Informationen von L'essentiel ist er der zwölfte Verkehrstote in diesem Jahr auf Luxemburgs Straßen.

(L'essentiel)