Am Sonntag wird es sommerlich in Luxemburg

Am Sonntag können sich die Luxemburger auf einen kräftigen Temperaturwechsel einstellen. Während das Thermometer in den letzten Tagen kaum über zehn Grad anzeigte, sagt MeteoLux für den Sonntag sommerliche Temperaturen voraus. Laut den Wetterfröschen am Findel soll es zur besten Tageszeit zwischen 24 und 26 Grad warm werden.

So wird das Wetter!







Der Himmel bleibt allerdings teilweise bewölkt, was bereits ein Vorzeichen für den darauf folgenden Montag ist. Statt Sommer-Gefühle geht es mit Regen und Temperaturen zwischen 16 und 18 Grad in die neue Woche.

(L'essentiel)