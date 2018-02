Kleinflugzeug landet nahe Vianden im Schnee

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein Kleinflugzeug ist am Donnerstagnachmittag direkt neben einer Landstraße in der Nähe von Vianden notgelandet. Die Piper PA28 ist in Luxemburg immatrikuliert und gehört zum Verein Aérosport. Der Pilot und ein weiterer Passagier blieben unverletzt, wie die Polizei auf Nachfrage von L'essentiel berichtet.

Auch das Flugzeug selbst hat laut einem Communiqué des Sportfliegerclubs keinen Schaden genommen. Eine technische Analyse soll die Ursache für die Probleme während des Flugs zum Vorschein bringen. Der Flieger setzte gegen 15.17 Uhr auf einem Feld neben dem CR352 zwischen Nachtmanderscheid und Bastendorf auf.

Das selbe Flugzeug mit der Kennung LX-AIF war bereits im April 2013 in einen Unfall verwickelt. Damals geriet die Piper im Landeanflug in Turbulenzen und kollidierte mit mehreren Bäumen. Der Pilot konnte die Maschine dennoch sicher aufsetzen, er und zwei Passagiere blieben unverletzt. Das Flugzeug wurde damals an den Tragflächen beschädigt.

(L'essentiel)