Bleibt das Semester-​​Modell in Luxemburg?

Während die Schüler der Grundschule vom 12. bis zum 20. Februar frei haben, können die Schüler der Sekundarstufe in diesem Jahr ab Samstag, dem 5. Februar, fast zwei Wochen Karnevalsferien genießen. Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie war beschlossen worden, ein Semestermodell einzuführen, so das Bildungsministerium. Derzeit werde in Gesprächen erörtert, ob es Sinn mache, das Modell dauerhaft weiter zu nutzen. Die Idee ist, einen echten Einschnitt zwischen zwei Semestern zu schaffen. In der Praxis soll nur die erste Woche eine echte Urlaubswoche sein. «Sie wird für Klassenräte, mündliche Prüfungen oder außerschulische Aktivitäten genutzt, die normalerweise an zwei dreitägigen Veranstaltungen vor Weihnachten und Ostern stattfinden», erklären Raoul Scholtes (FEDUSE/CGFP) und Jules Barthel (SEW/OGBL) auf Lehrerseite.

Nicht geplant ist, die Ferien im Grundschulbereich zu verlängern, wie Patrick Remakel (SNE/CGFP) und das Ministerium bestätigen. Allerdings kann dieser unterschiedliche Rhythmus zwischen Sekundar- und Grundschule für Eltern mit Kindern in beiden Stufen ein Problem darstellen. «Wenn beschlossen wird, in der Sekundarstufe bei den Semestern zu bleiben, kann man sich vorstellen, dass es bald Diskussionen über die Grundschule geben wird», sagt Jules Barthel. «Wenn sich die Frage in der Grundschule stellen sollte, müsste darauf geachtet werden, dass schulische Kriterien Vorrang vor den Eltern haben, die in den Wintersport fahren wollen. Man muss die Realität aller Kinder sehen», bemerkte Patrick Arendt (SEW/OGBL).

Für Raoul Scholtes sollte das halbjährliche System die Corona-Krise nicht überleben. «Wir konnten die Vor- und Nachteile sehen. Die Semester bringen keinen Mehrwert. Das Trimestersystem ermöglicht es einem Schüler eher, den Rückstand aufzuholen». «Die Frage der Organisation in Trimestern oder Semestern sollte nicht durch die Frage der Ferien entschieden werden», so Patrick Arendt abschließend.

(Nicolas Martin/L'essentiel)