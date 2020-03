Wenn der Chef eine Atmosphäre der Angst schürt

«Du tust, was ich dir sage, oder du bist raus.» Mit Worten wie diesen soll Patrick Dury, Präsident der christlichen Gewerkschaft LCGB, eine Atmosphäre der Angst schaffen. Ein Vorwurf, dem sich der Gewerkschaftsvorsitzende des LCGB konfrontiert sieht und der aus den eigenen Reihen kommt. Zumal sich ein Informant aus den Reihen der LCGB vertrauensvoll an L'essentiel gewandt hat. Demnach sollen, seit dem Amtsantritt von Dury im Jahr 2011, etwa 50 Personen die Gewerkschaft wegen ihm verlassen haben. «Patrick Dury hat ein Vakuum um sich herum geschaffen und umgibt sich jetzt nur noch mit Anhängern, die seine Politik unterstützen und von ihr profitieren», so der Vorwurf.

«Sein Ziel ist es, der unangefochtene Präsident seiner Gewerkschaft zu bleiben», sagt der Informant. Auf dem LCGB-Kongress, der für Samstag geplant, aber wegen des Coronavirus abgesagt wurde, hätte Patrick Dury deshalb keinen Konkurrenten gehabt. Diejenigen, die sich ihm widersetzen, würden «hinausgeekelt, erniedrigt oder kaltgestellt», bis sie gehen. Von denjenigen, die bereits gegangen sind, hätten einige eine Vertraulichkeitsklausel unterzeichnet und eine Entschädigung erhalten. «Patrick Dury kauft das Schweigen derer, die zu viel wissen».

Das Muster sei nach Angaben des Informanten immer dasselbe: Wenn eine Person nicht auf der gleichen Linie stehe, setze Patrick Dury alles daran, sie zu schikanieren und an ihre Grenzen zu treiben. Mit der Folge, dass einige von ihnen schwer erkrankten und teils an Burnout leideten. Sodass einige Mitarbeiter mittlerweile Maßnahmen zur Verteidigung ergreifen würden. Auf Anfrage von L`essentiel teilte die Gewerkschaft LCGB mit, davon nichts zu wissen.