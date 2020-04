So bekämpft Großherzog Henri das Coronavirus

COVID-19

Le Grand-Duc soutient les forces vives de la nation :https://t.co/J4LLv00mdE pic.twitter.com/sEK6YREaAW — Cour Grand-Ducale (@CourGrandDucale) April 1, 2020

Die von der Regierung erlassenen Einschränkungen im Kampf gegen das Corona-Virus gelten für jeden. Auch Großherzog Henri und seine Gemahlin Großherzogin Maria Teresa bilden keine Ausnahme. Das Großherzogliche Paar hat sich seit Beginn der Krise auf Schloss Berg zurückgezogen und verbringt dort die Tage in Isolation – und mit viel Arbeit.

«Der Großherzog steht in täglichem Kontakt mit allen aktiven Kräften der Nation, die im Kampf gegen Covid-19 mobilisiert werden: dem Gesundheitssystem, den öffentliche Diensten, Angestellten von Supermärkten, Wirtschaftsakteuren, Berufskammern, Wohltätigkeitsorganisationen und den Freiwilligen», heißt es in der Mitteilung des Hofes. Henri sei «nahe bei allen, die jeden Tag gegen das Virus kämpfen und das Land am Laufen halten».

Auch die Großherzogin «arbeitet weiterhin in ihrem Büro in Schloss Berg». Für sie gehe es vor allem darum, mit den Einrichtungen, denen sie vorsteht, in Kontakt zu bleiben. Dazu gehören die «Fondation Maison de la Porte Ouverte» für Frauen, die Opfer von häuslicher Gewalt sind, der Verein «Stëmm vun der Strooss» für Obdachlose, aber für andere Akteure, die gegen die Verbreitung des Virus kämpfen . Dies gelte insbesondere für das Luxemburger Rote Kreuz und die Nationale Vereinigung der Krankenschwestern und Krankenpfleger Luxemburgs (ANIL) sowie die Pflege- und Altersheime.

(th/L'essentiel)