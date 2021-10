Luxemburgerin stirbt bei Fahrradunfall

Eine 23-jährige Fahrradfahrerin aus Luxemburger ist am Dienstagmorgen in Düsseldorf von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Eine 72-Jährige erfasste die Luxemburgerin, die in Düsseldorf lebte, demnach bei einem Ausweichmanöver, wie die Polizei Düsseldorf am Dienstag mitteilt.

Nach Angaben der Polizei war die junge Frau auf einem Fahrradschutzstreifen in der Düsseldorfer Haroldstraße unterwegs. In der Straße hatte sich demnach ein Rückstau gebildet, den die Autofahrerin zu spät bemerkt hatte. Um einen Zusammenstoß mit dem Auto vor sich zu vermeiden, wich die 72-Jährige auf den Fahrradweg aus und erfasste dort die 23-Jährige. Die junge Frau wurde dabei auf die Fahrbahn geschleudert. Sie erlitt durch den Aufprall so schwere Verletzungen, dass sie noch am Unfallort verstarb.

Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Bei dem Unfall wurde ein weiteres Fahrzeug beschädigt.

