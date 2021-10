«Nacht der Museen» lockte fast 17.000 Besucher

Die Nacht der Museen war ein großer Erfolg: 16.699 Besucher sind zwischen 17 Uhr am Samstag und 1 Uhr Nacht am Sonntag in den sieben teilnehmenden Museen registriert worden. Spezielle Führungen, Konzerte, Kinderworkshops und Lesungen ergänzten die Wechsel- und Dauerausstellungen.

Dieses Jahr wurden elektrische Shuttles eingesetzt, die zwischen der Oberstadt (Nationalmuseum für Geschichte und Kunst) und dem Grund (Nationalmuseum für Naturgeschichte) pendelten. Die Busse der ASBL Routemaster asbl und der Frënn vum ale stater Bus sowie die Busse der Stadt Luxemburg verbanden die Museen im Stadtzentrum und die Museen auf dem Kirchberg.

Da die Veranstaltung im Rahmen der CovidCheck-Regelung stattfand, hatte die Zertifizierungsstelle für Antigentests der Stadt Luxemburg ihre Öffnungszeiten bis 21.00 Uhr verlängert, so dass sich Personen, die keine Impf- oder Genesungsbescheinigung vorweisen konnten, kostenlos testen lassen konnten. Die nächste Ausgabe findet am Samstag, den 8. Oktober 2022 statt.

(L'essentiel)