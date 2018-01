Tourismus-​​Messe «Vakanz» erwartet 23.000 Besucher

Es ist nur schwer feststellbar wie viele Reisen wegen der jährlichen Messe «Vakanz» gebucht werden, die am heutigen Freitag zum 27. Mal ihre Pforten auf der Luxexpo The Box geöffnet hat. «Wir wissen, dass sich im Anschluss an die Messe ein dreimonatiges Buchungsfenster öffnet», sagt Morgan Gromy, Geschäftsführer der Luxexpo. 23.000 Besuchern waren im vergangenen Jahr da und werden auch für die laufende Veranstaltung erwartet. Eine solche Großveranstaltung kann einer boomenden Branche nur gut tun.

«Ich glaube an den entscheidenden Einfluss von Messen auf die Entscheidung des Kunden», sagt Gromy. «Die ‹Vakanz› stellt ein unvergleichliches Angebot dar wegen der vielen Fachleute und Tausenden von Reisenden aus der Großregion». Für Jean-Michel Collignon, Vorgänger von Morgan Gromy, ist die Messe «eine einmalige Gelegenheit für direkten Kontakt, der in einer durch und durch digitalen Welt ermutigend ist».

Wenige Tage nachdem der Wirtschaftsstaatssekretärin Francine Closener (LSAP) die Bereitschaft des Landes signalisiert hatte, in den kommenden Jahren in den Upper-Class-Tourismus zu investieren, eröffnete sie am Freitagabend die «Vakanz». Die Messe biete «eine Weltumrundung in wenigen Stunden». Mit 200 Ausstellern, die bis Sonntagabend auf dem Gelände gastieren, eröffnet die «Vakanz» die Tourismussaison und die Luxemburger Messen.



(Nicolas Chauty/L'essentiel)