Gewinnspiele sollen Einzelhandel unterstützen

Um den Handel zu unterstützen, der von der Corona-Krise schwer getroffen ist, hat die Stadt Luxemburg 21.720 Gutscheine im Wert von 1,086 Millionen Euro an Direkthilfe freigegeben. Obwohl die Aktion bereits im Juni angekündigt worden war, ist nun bekannt, wie diese Gutscheine verteilt werden sollen.

Es soll 16.411 Gutscheine im Wert von 50 Euro geben, die in 1086 Geschäften in der Hauptstadt eingesetzt werden können. Anwohner und Grenzpendler haben die Möglichkeit, an verschiedenen Wettbewerben teilzunehmen. Eine Möglichkeit ist das Ausfüllen eines Formulars auf der Website der Stadt. Zwischen dem 14. August und dem 2. Oktober findet wöchentlich eine computergestützte Auslosung statt.

5000 Gutscheine für sozial benachteiligte Menschen

Es wird aber auch möglich sein, teilzunehmen, indem man einen Antwortcoupon aus einer Broschüre ausschneidet, die im August an alle Haushalte in der Stadt verteilt wird. Darüber können die Bürger sich im September für zwei Ziehungen anmelden. Außerdem werden ab Mitte August für einen Monat in verschiedenen Stadtvierteln bereits bezahlte Postkarten verteilt. «Wann und wo dies geschehen wird, wird nicht im Voraus mitgeteilt», so die Stadt. Die Postkarte muss ausgefüllt und zurückgeschickt werden, um sich für die Auslosung im September zu qualifizieren.

Darüber wird die Direktion für soziale Angelegenheiten mehr als 5000 Gutscheine erhalten, die an sozial benachteiligte Menschen verteilt werden sollen.

