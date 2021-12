Kommt das Large Scale Testing zurück?

Nach anderthalb Jahren Massentests haben am 15. September die Teststationen des Large Scale Testing ihre Türen geschlossen. «Wenn die Stationen verschwinden, bedeutet das, dass sich das Leben normalisiert. Aber wir müssen bereit bleiben, falls wir neu starten müssen», erklärte André Hansen, Direktor des Dienstleisters Ecolog, damals.

Nach L'essentiel-Informationen wird offenbar tatsächlich über einen Neustart diskutiert, auch wenn dieser nicht zwangsläufig wieder über Drive-Ins laufen würde. Möglicherweise würden Antigen- und PCR-Tests kombiniert. Die Aktion «Lëtzebuergtestsech», bei der die Bevölkerung sich in dieser Woche zweimal selbst testen soll, geht schon in ähnliche Richtung. So sollen nämlich asymptomatische Fälle aufgedeckt werden – vor allem da Geimpften oft weniger Symptome zeigen.

Tests vor Familientreffen

Vor Weihnachten mit großen Familientreffen soll die Kampagne dazu beitragen, das Infektionsrisiko für Risikopersonen während der Feiertage zu verringern. Sollte diese Woche ein Test diese Woche positiv ausfallen, würde die zehntägige Isolierung bis über die Feiertage andauern. Die Direktion der Santé rät außerdem zum Selbsttest vor dem Festtagsessen als «zusätzliche Sicherheit».

Zwar müssen in diesem Jahr sich die Großeltern nicht absondern und die Familien entscheiden, welche zwei Gäste kommen dürfen, doch ist angesichts der aktuellen Welle und der Omikron-Variante, deren Auswirkungen noch nicht absehbar sind, nach wie vor Vorsicht geboten – bei der Tests als Hilfsmittel dienen.

(Nico Martin/L'essentiel)