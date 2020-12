Asselborn weiht Erstaufnahme-​​Zentrum ein

Außenminister Jean Asselborn hat am Dienstag das neue Erstaufnahme-Zentrum (Centre de primo-accueil, CPA) für Asylsuchende eingeweiht. Wie das Außenministerium mitteilt, wird das ehemalige Geschäftsgebäude an der Route d'Arlon in Luxemburg-Stadt ab Januar das derzeitige CPA in Strassen ersetzen.

Das Zentrum hat demnach eine maximale Aufnahmekapazität von 251 Personen und beherbergt neben den Räumlichkeiten für die Asylsuchenden auch einen zweistöckigen Verwaltungsbereich. In diesem befinden sich nach Ministeriumsangaben die Büros des Nationalen Aufnahmebüros (ONA), der Gesundheitsinspektion, der Einwanderungsdirektion des Außenministeriums, des Luxemburger Roten Kreuzes und ein medizinischer Bereich.

Präsenz aller Akteure für bessere Zusammenarbeit

Die Präsenz aller beteiligten Akteure auf der CPA-Seite sei ein Novum, das eine effizientere und konzertierte Zusammenarbeit möglich mache. «So können wir Menschen in Not unter den besten Bedingungen aufzunehmen, die Wartezeiten verkürzen und auch auf die unterschiedlichen Bedürfnisse dieser Menschen eingehen», sagte Asselborn. Die Aufnahme sowie die soziale und ethnopsychologische Betreuung von Asylsuchenden seien nach Ministeriumsangaben an das Luxemburger Rote Kreuz delegiert.

Minister Asselborn zeigte sich erfreut über die Einweihung dieses neuen Aufnahmezentrums und dankte «allen Akteuren dieses wichtigen Projekts», der Stadt Luxemburg ebenso wie den Vertretern des Luxemburger Roten Kreuzes und der Gesundheitsbehörde. «In diesen schwierigen Zeiten muss die Unterstützung von schutzbedürftigen Menschen eine Priorität sein», betonte Jean Asselborn, «das war und bleibt die Devise unserer Regierung in diesem Jahr und gilt auch für die Aufnahmepolitik des Außenministeriums.»

