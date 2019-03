Sozialleistungen gehen oft an Alleinstehende

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das garantierte Mindesteinkommen – Revenu minimum garanti (RMG) – wurde 2019 durch das Revis (Revenu d’inclusion sociale) ersetzt. Das 1986 eingeführte Mindesteinkommen ermöglicht den Haushalten, je nach Zusammensetzung und Einkommen eine öffentliche finanzielle Unterstützung.

In einem am Montag veröffentlichten Bericht zeigt das Generalinspektorat für soziale Sicherheit, dass im Jahr 2017 9180 Haushalte (4 Prozent der Gesamtzahl) mit 18.224 Begünstigten (3,1 Prozent der Bevölkerung) den RMG-Zuschlag erhielten. Vor 30 Jahren waren es fast sechsmal weniger Haushalte.

Anteil ausländischer Begünstigter stetig gewachsen

Inzwischen hatten sich die Alters- und Wohnbedingungen für die Inanspruchnahme gelockert. «Im Jahr 2017 bestand die Mehrheit der Haushalte, die die Unterstützung erhalten, aus einer einzelnen Person (55 Prozent). 17 Prozent waren Haushalte mit zwei Erwachsenen, die ein oder mehrere Kinder haben», heißt es in dem Bericht. Der Anteil der ausländischen Begünstigten ist dabei stetig gestiegen, von 21 Prozent im Jahr 1990 auf 66 Prozent im Jahr 2016.

Wiltz (5,28 Prozent) und Clerf (4,41 Prozent) sind die Gemeinden mit dem höchsten Anteil an Begünstigten. «Das Aufwachsen in einem RMG-Haushalt reduziert die Chancen auf einen Eintritt in den Arbeitsmarkt und erhöht die Chancen, den RMG-Zuschlag auch als Erwachsener zu erhalten», stellten die Autoren des Berichts ebenfalls fest.

