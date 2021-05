Luxemburger sind optimistisch und EU-​​kritisch

Die Luxemburger sind «unbestreitbar optimistisch», was die wirtschaftliche Situation im Großherzogtum angeht. Dies geht aus den Ergebnissen der Eurobarometer-Umfrage hervor, die am Dienstag von der Vertretung der Europäischen Kommission in Luxemburg veröffentlicht worden ist. So schätzen 86 Prozent der Einwohner die wirtschaftliche Lage als gut ein und blicken zuversichtlich in die Zukunft – ein Rekord in Europa. Zwei Nachteile im Land gibt es aber: die Lebenshaltungskosten, insbesondere die Wohnkosten, und die Gesundheit.

Auf der persönlicheren Ebene beurteilen 88 Prozent der 600 von TNS-Ilres im Februar und März befragten Einwohner ihre berufliche Situation als «gut oder sogar sehr gut», wobei die 35- bis 44-Jährigen an der Spitze liegen (91 Prozent). Unter den jüngsten Einwohnern sind 43 Prozent der 15- bis 24-Jährigen und 41 Prozent der 25- bis 34-Jährigen davon überzeugt, dass sich ihre Situation in den nächsten zwölf Monaten verbessern wird. Die wirtschaftliche Situation der EU wird von den Einwohnern schon anders beurteilt, nur 56 Prozent bewerten sie als «gut» (66 Prozent bei den 15- bis 24-Jährigen).

Überzeugte Europäer, aber...

Optimistisch bleiben die Luxemburger auch als überzeugte Europäer. 63 Prozent der Einwohner sind unzufrieden mit der Reaktion der EU auf die Corona-Pandemie. Luxemburg liegt damit an zweiter Stelle hinter Griechenland (68) und knapp vor Belgien (51 Prozent). Für die Zukunft glaubt dennoch jeder zweite Einwohner, dass die EU die richtigen Entscheidungen treffen wird.

Doch dazu müssen sich die Regierungen der 27 Mitgliedsstaaten einigen. In der Tat sind drei Viertel der Luxemburger der Meinung, dass mehr Entscheidungen auf europäischer Ebene getroffen werden sollten. Für die Bürger liegt die Priorität darin, «eine europäische Strategie zur Bewältigung künftiger Gesundheitskrisen zu entwickeln, einen schnellen Zugang zu sicheren und wirksamen Impfstoffen zu gewährleisten und eine europäische Gesundheitspolitik zu entwickeln».

(jw/L'essentiel)