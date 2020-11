Nach dem Temperaturrekord wird es wieder kalt

Am Montag hat die Thermometeranzeige in Luxemburg einen neuen Rekord erreicht. Laut MeteoLux betrug sie am Nachmittag 19,8 Grad – die höchste Tagestemperatur, die in einem November seit 1947 beobachtet wurde. Der bisherige Rekord von 18,4 Grad wurde am 6. November 2011 gemessen. Erst zum dritten Mal in der Geschichte hat damit das Thermometer im November im Großherzogtum die 18°C-Grenze überschritten (18°C am 2. November 1972).

Diese außergewöhnlichen Temperaturen sind aber nicht von Dauer. Ab heutigem Dienstag sollen es morgens weniger als zehn Grad und über den Tag nur noch maximal zwölf Grad werden. Für Mittwoch prognostiziert MeteoLux sogar nur noch ein bis drei Grad am Morgen und acht bis 10 Grad am Nachmittag.

Der Donnerstag soll sonnig werden, fängt aber mit eisigen 0 Grad an! Dasselbe gilt für Freitag und nur ein bisschen wärme wird es laut Wetterprognose am Samstag. Am Ende der Woche werden die Temperaturen allerdings jeweils gegen Nachmittag etwas ansteigen und sich zwischen zwölf und 14 Grad einpendeln.

(L'essentiel)