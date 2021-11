Verbraucherschutz klopft Metzgern auf die Finger

Das Ministerium für Verbraucherschutz in Luxemburg hat in den vergangenen Tagen 41 Metzgereien und Fleischtheken in Supermärkten hinsichtlich der korrekten Anwendung der Tara kontrolliert. Wie das Ministerium mitteilt, ging es bei den Kontrollen konkret darum, ob das Gewicht der Verpackung mitberechnet wurde oder eben nicht.

Ein nicht unerheblicher Teil der kontrollierten Betriebe sei sich der anzuwendenden Rechtsvorschriften gar nicht bewusst gewesen. Von 41 kontrollierten Betrieben wiesen 18 die Tara nicht korrekt aus. Die Tara ist die Differenz zwischen Brutto- und Nettogewicht. Im Handel bezeichnet die Tara das Gewicht der Verpackung eines Produktes, die abgezogen oder gesondert berücksichtigt werden muss.

«Die Tara vom Händler oder vom Verbraucher selbst entfernt werden»

Die Händler wurden deshalb auf die geltenden Rechtsvorschriften hingewiesen und «sensibilisiert». Sechs der Betriebe seien demnach sanktioniert worden, weil sie die Vorschriften bei einer weiteren Kontrolle immer noch nicht eingehalten hätten. In diesem Zusammenhang wiesen die Behörden darauf hin, dass «Händler das Recht haben, dem Kunden die Verpackung in Rechnung zu stellen». Eine kleine Plastikverpackung auf der Grundlage des Kilopreises für ein loses Stück Rindfleisch in Rechnung zu stellen, sei allerdings nicht akzeptabel.

Bei vielen Gewerbetreibenden ist die Waage dafür bereits eingestellt, aber nicht immer. «Ob beim Metzger, in einem Supermarkt, auf einem Markt oder einer Messe, sobald lose Lebensmittel für den Kauf verpackt und gewogen werden, muss die Tara vom Händler oder vom Verbraucher selbst entfernt werden», erklärt das Ministerium. Jeder sei demnach berechtigt, die Händler gegebenenfalls darauf hinzuweisen.

