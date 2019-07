Auto rast auf Bürgersteig und erfasst Fußgänger

Artikel per Mail weiterempfehlen

In der Route de Diekirch in Echternach, in Höhe einer Tankstelle, kam es Donnerstagnachmittag gegen 16.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fußgänger von einem Pkw erfasst wurden. Eine Person erlitt schwere, die andere Person leichte Verletzungen.

Der Autofahrer war von Bollendorf in Richtung Echternach-Zentrum unterwegs. Dann geriet er aus bisher ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und schließlich auf den Bürgersteig. Hier erfasste er die beiden Passanten. Die Verletzten wurden noch vor Ort vom Notarzt und den Rettungskräften versorgt und dann ins Krankenhaus gebracht

(L'essentiel)