«Sie haben den Hund mehrmals auf ihn gehetzt»

Eine Kellnerin in der Avenue de la Gare verfolgte am Samstag den Vorfall um die vier Sicherheitskräfte der Firma G4S und den betrunkenen Mann hautnah. «Von beiden Seiten hagelte es Beleidigungen. Dann wurde mein Kunde von den Sicherheitsmännern zu Boden geschlagen», sagt sie. Danach sei alles ganz schnell gegangen. «Die vier Wachleute und ihr Hund, der keinen Maulkorb hatte, stürzten sich auf ihn und schlugen auf ihn ein. Sein Bein war durch die Bisse des Hundes offen, es hat stark geblutet. Es war schockierend», erzählt die Frau.

Sie entschied sich, die Polizei zu rufen. «Ich konnte es nicht länger mit ansehen. Sie hetzten den Hund mehrmals auf ihn. Das hatte nichts mehr mit ihrer Arbeit zu tun», sagt die Kellnerin. Die Polizei sei etwa zehn Minuten später eingetroffen. «Das war erleichternd. Sie haben Erste Hilfe geleistet, den Krankenwagen gerufen und die Aussagen der Zeugen und der Beteiligten aufgenommen.

« Maulkorb hat sich in der Hitze des Gefechts gelöst »

Laurent Jossart, Geschäftsführer von G4S Luxemburg, spricht von einer «legitimen Verteidigung» seiner Mitarbeiter. Aufgrund der Auseinandersetzung hätte G4S eine Anzeige erstattet. Laut Jossart seien die vier Männer zuerst angegriffen worden: «Als einer von ihnen durch die Attacke zu Boden stürzte, hat er die Leine des Hundes verloren. In der Hitze des Gefechts hat sich dann der Maulkorb gelöst.» Seine Mitarbeiter seien für solche Situationen geschult, es sei ihre Aufgabe, Eskalationen zu vermeiden.

Die Luxemburger Bürgermeisterin, Lydie Polfer, ist von den Bildern schockiert. Sie hatte im vergangenen Frühjahr das Sicherheitsunternehmen G4S für einen sechsmonatigen Einsatz in drei Stadtteilen, darunter auch dem Bahnhofsviertel, verpflichtet und nahm nun Kontakt mit den Verantwortlichen des Unternehmens auf.

« Keine Drohungen und schon gar keine Schusswaffe »

«Sie bestätigten, dass einer ihrer Mitarbeiter bei der Schlägerei verletzt wurde», so die Bürgermeisterin. Der Mann, der durch die Bisse verletzt wurde, sei polizeibekannt. Er habe auch im Krankenhaus noch randaliert und sei anschließend in die Ausnüchterungszelle gebracht worden. Die Sicherheitsmänner seien mit einem Stuhl und dann auch mit einer Schusswaffe bedroht worden, so Polfer.

Die Kellnerin sieht das ganz anders: «Es gab keine Drohungen und schon gar keine Schusswaffe.» Marc Goergen, Abgeordneter der Piratenpartei, wies darauf hin, dass «ein privates Unternehmen kein Recht hat, einen Hund als Waffe einzusetzen». Am Sonntag hab er einen Brief an das Parlament geschickt, um mehr darüber zu erfahren, und eine Einladung zu einem Treffen mit den Ministern für Innere Sicherheit, Henri Kox, und für Justiz, Sam Tanson, sowie mit den Polizeidienststellen verschickt. Dies sei höher und dringlicher als eine parlamentarische Anfrage.

