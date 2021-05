Betrunkener kracht in Leitplanke auf A1

Ein unter Alkoholeinfluss stehender Autofahrer ist am Mittwoch gegen 15 Uhr auf der Autobahn A1 in Richtung Deutschland verunglückt. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei in der Nähe der Ausfahrt Senningerberg (Gemeinde Niederanven).

Der Fahrer sei zunächst gegen eine Leitplanke geprallt und habe dabei ein Verkehrsschild mit umgerissen, so die Polizei. «Nach dem Überqueren eines Wiesenabschnitts neben der Straße für etwa 50 Meter kam das Fahrzeug zum Stillstand», heißt es weiter. Der Wagen verlor beim Unfall zwei Räder.

Der Fahrer, der leichte Verletzungen erlitt, wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein und erteilten ein sofortiges Fahrverbot.

(L'essentiel)