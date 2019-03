Personalvertreter werden heute gewählt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am Dienstag werden die Luxemburger Unternehmen mit mehr als 15 Mitarbeitern, mit Ausnahme der CFL, deren Ergebnisse für Freitag, den 15. März erwartet werden, die Namen ihrer neuen Arbeitnehmervertreter erfahren. Vor allem für die verschiedenen Gewerkschaften wird es spannend, denn sie werden dann wissen, wie viele Gewerkschaftsvertreter sie in den Unternehmen und nach Tätigkeitsbereichen haben werden.

Der OGBL hat bereits angekündigt, dass er rund 5120 Kandidaten unter seinem Banner in verschiedenen Unternehmen im ganzen Land präsentiert hat. Die LCGB hat ihrerseits 3750 Kandidaten in 456 Unternehmen, «was 493 mehr Kandidaten als 2013 sind», sagt Carine Breuer, Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit der Gewerkschaft. Aleba, die im Banken- und Versicherungssektor tätig ist, hat 960 Kandidaten in 116 Unternehmen des Finanzsektors.

Die Arbeits- und Gewerbeaufsicht registrierte alle Kandidaten in den Unternehmen, ohne die genaue Zahl anzugeben. Es sei darauf hingewiesen, dass der OGBL und der Landesverband gemeinsame Listen bei Luxtram, der Stadt Luxemburg und den CFL vorlegen. Die FGFC stellt in den Kommunen Kandidaten für privatrechtliche Arbeitnehmer vor.

(Patrick Théry/L'essentiel)