Können Schüler bald in der Schule getestet werden?

In den vergangenen Tage haben vermehrt Eltern berichtet, dass es nach bekannten Corona-Infektionen bei Schülern zu Verzögerungen kam und Mitschüler nicht schnell genug zu Tests geladen oder in Quarantäne geschickt worden seien. Das liegt laut Hygieneaufsicht an dem sprunghaften Anstieg der Infektionszahlen seit Oktober, wodurch die Behörde mit der Kontaktverfolgung nicht mehr hinterherkomme.

«Wir haben volles Verständnis für die Besorgnis der Eltern», sagt Anne Vergison, die Leiterin der Abteilung zur Kontaktverfolgung und fügt hinzu, dass Schulen – neben Pflegeheimen und Gesundheitseinrichtungen – zu den Gruppen gehörten, die dennoch bei einem positiven Fall mit oberster Priorität behandelt würden.

Das Bildungsministerium und die Hygieneaufsicht arbeiten an einer gemeinsamen Lösung. Eine Überlegung ist es, die Testverordnungen direkt den Schuldirektoren zu überlassen, damit diese sie an die Klassen vergeben können. Letztlich wissen sie vor uns über die Infektionen vor Ort Bescheid und haben mehr Präsenz vor Ort. Die Nachverfolgung an Schulen ist komplex, besonders bei älteren Schülern, die auch die Klassenräume wechseln, oder bei denen, die ins Maison Relais gehen.

Corona-Tests in der Schule sind möglich

Eine zweite mögliche Option seien Corona-Tests direkt vor Ort in der Schule. Damit könnte man dann auch wertvolle Zeit sparen, Anne Vergison erklärt. Sie versichert auch, dass die Abteilung ihr Möglichstes tue, die Verzögerungen bei der Kontaktverfolgung, die auch die Gesamtbevölkerung Luxemburgs betreffe, mit mehr Personal, einer Neuorganisation und einem automatisierteren Gesamtablauf zu minimieren.

(sg/L'essentiel)