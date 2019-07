Immer mehr Jobs bei der Berufsfeuerwehr

Artikel per Mail weiterempfehlen

Laut dem am 1. Juli veröffentlichten Tätigkeitsbericht des Großherzoglichen Feuerwehr- und Rettungsdienstes (CGDIS) verfügt Luxemburg derzeit über 488 Berufsfeuerwehrleute. Dabei berücksichtigt auch 175 Mitarbeiter in der Technik und der Verwaltung des CGDIS, wie Innenministerin Taina Bofferding in einer parlamentarischen Stellungnahme erklärt.

Die Ministerin weist darauf hin, dass momentan im Großherzogtum kein Mangel an Nachwuchs herrsche. Bisher habe es immer genügend Kandidaten für die vom CGDIS ausgeschriebenen Stellen gegeben. Von 2009 bis 2019 wurden 211 neue Jobs bei der Berufsfeuerwehr geschaffen.

3950 Freiwillige

Seitdem beschlossen wurde die Luxemburger Feuerwehren unter dem Dachverband zusammenzufassen, stieg die Zahl der Stellen bei der Berufsfeuerwehr kontinuierlich an: Während 2012 keine dazukamen, waren es 2013 zwölf Stellen, 20 im Jahr 2016, 46 im Jahr 2017, 50 im Jahr 2018 und 54 im Jahr 2019.

Auf Anfrage von L'essentiel teilte das CGDIS mit, dass derzeit in Luxemburg 3.950 freiwillige Feuerwehrleute tätig sind.

(jw/L'essentiel)