Die Akte «Liberty Steel» gibt Anlass zur Sorge

Die Situation scheint ernst. Akteure, die sich mit der Akte des «Liberty Steel» in Düdelingen befassen, sorgen sich um die finanzielle Situation von GFG Capital, die das Stahlwerk 2019 von ArcelorMittal über ihre Tochter Liberty Steel gekauft hat. Dem Unternehmen wurde die Hilfe der britischen Regierung verweigert. Die Schwierigkeiten werden durch die der Finanzgesellschaft Greensill verschärft, die am Donnerstag Insolvenz angemeldet hat – so schwindet die Hoffnung der Gläubiger, ihr Geld zurückzubekommen.

Die Krise stand am Donnerstag auf der Tagesordnung des Wirtschaftsausschusses. «Die Gruppe steht vor großen Problemen, sie muss eine Finanzierung finden, sonst besteht die Gefahr, dass sie zusammenbricht», sagte Laurent Mosar (CSV). Denn die Schwierigkeiten von Greensill könnten ihm nach Konsequenzen für alle Standorte nach sich ziehen, «auch den in Luxemburg». Mosar hinterfragt in diesem Zusammenhang die europäischen Wettbewerbsregeln, die ArcelorMittal zum Verkauf des Standorts gezwungen hatten. «Sie machen das Bett für außereuropäische Gruppen, die die Regeln ausnutzen», beklagt er.

«Es bleiben nur zwei oder drei Monate, um zu reagieren»

Robert Fornieri, Gewerkschaftssekretär des LCGB und verantwortlich für den Stahlstandort Düdelingen, glaubt, dass nur noch zwei oder drei Monate Zeit bleiben, um zu reagieren. Er beklagt mangelnde Transparenz, auch bei der Zahl der Mitarbeiter: «Der Standort beschäftigt offiziell 284 Mitarbeiter, aber nach unseren Analysen sind es derzeit weniger», sagt er und bat die Geschäftsleitung um Aufklärung.

Gleichzeitig fordert der Gewerkschafter die Unterstützung des Staates, «um dieses sensible Thema zu bewältigen». Ein Plan für das Werk ist nach Informationen von L'essentiel zwar erstellt worden, sein Inhalt bleibe aber vorerst geschützt. Das Wirtschaftsministerium erklärt lediglich, dass es «trotz der Komplexität der Situation in intensivem Kontakt mit allen Beteiligten steht.» Priorität bleibe, «die Interessen des Liberty Steel-Werks in Düdelingen und seiner Mitarbeiter zu sichern und industrielle Aktivitäten mit hoher Wertschöpfung in Luxemburg» zu erhalten.

