Häusliche Gewalt steigt, aber nicht so wie befürchtet

Es gibt immer noch zu viele «Frauen, für die das Zuhause ein gefährlicher Ort ist», sagte die LSAP-Ministerin für die Gleichstellung von Frauen und Männern, Taina Bofferding, als sie am Donnerstagmorgen in Luxemburg die Zahlen für 2020 zur häuslichen Gewalt vorstellte. Unter den Opfern häuslicher Gewalt sind die Frauen in der Mehrheit (60,28 Prozent).

Die Helpline für Opfer häuslicher Gewalt bleibt in Betrieb. Im Bedarfsfall ist sie sieben Tage die Woche, von 12 bis 20 Uhr, unter der Telefonnummer 2060 1060 erreichbar. Es ist auch möglich, an info@helpline-violence.lu zu schreiben. Auch Kinder sind Opfer



Leider sind auch Kinder und Jugendliche nicht vor dem Phänomen der häuslichen Gewalt gefeit: 360 von ihnen wurden im vergangenen Jahr Opfer. In der überwiegenden Mehrheit der Fälle (70 Prozent) ist der Vater der Gewalttäter, bzw. der Stiefvater (17,5 Prozent). Die Mutter (sechs Prozent) und die Schwiegermutter (zwei Prozent) sind deutlich weniger gewalttätig. Auch Brüder (zwei Prozent) oder Großväter (0,5 Prozent) sind unter den Tätern.

Der Corona-Lockdown hat sich dabei nicht so stark ausgewirkt, wie befürchtet. Zwar hat die häusliche Gewalt im Jahr 2020 zugenommen, doch der befürchtete Anstieg hielt sich in Grenzen. Die Polizei führte 943 Einsätze durch (+elf Prozent im Vergleich zu 2019) und die Staatsanwaltschaft ordnete 278 Zwangsräumungen an, im Vergleich zu 265 im Jahr 2019. Männer (einschließlich männlicher Kinder und Jugendlicher) sind nur in 38,72 Prozent der Fälle die Opfer, aber in 73 Prozent der Fälle die Täter.

« Ein ganzes Bündel von Maßnahmen »

«Dank unserer Krisenmanagement-Vorkehrungen konnten wir das Schlimmste verhindern. Es gab keinen Spitzenwert wie in Frankreich, wo es einen Anstieg der Fälle von häuslicher Gewalt um 30 Prozent gab. In Luxemburg haben die Regierung und die Akteure in diesem Bereich zu Beginn der Krise Vorkehrungen getroffen, um das Problem von Anfang an anzugehen. Polizei, Staatsanwaltschaft und vor Ort tätige Vereine wie der Service d'assistance aux victimes de violences domestiques (SAVVD) und Riicht Eraus, die mit den Gewalttätern in Kontakt kommen, haben sich zusammengeschlossen», erklärt Bofferding.

«Wir haben eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, wie zum Beispiel die Einrichtung einer Helpline und eines Überwachungssystems, das wöchentlich Daten sammelt. Es ist wichtig für uns, einen Überblick über die Situationen und Fälle vor Ort zu haben», so die Ministerin. Außerdem wurden Alternativen für die Unterbringung gefunden, wenn die Notunterkünfte voll waren. Hotels wurden mobilisiert, um den Opfern Unterkunft und Schutz zu bieten. Und alle Beteiligten vor Ort blieben während des Lockdowns erreichbar.

Auch wenn die Zahlen nicht so schlimm sind wie befürchtet, «jedes Opfer ist immer noch eines zu viel». Die Regierung beabsichtigt, ihre Bemühungen fortzusetzen, insbesondere im Bereich der Prävention bei potenziellen Gewalttätern. In diesem Jahr wird die Überwachung und Zusammenarbeit fortgesetzt. Im Juli soll ein öffentliches Theaterprojekt präsentiert werden, um das Bewusstsein für häusliche Gewalt zu schärfen. «Damit sollen auch Tipps gegeben werden, wie man sich in Situationen verhält, die für die Opfer schwerwiegend sein können.»

(L'essentiel)