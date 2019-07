So machen Luxemburgs Grundschüler weiter

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am Mittwoch gab das Bildungsministerium in einem Communiqué bekannt, dass am Ende des Schuljahres 2018/2019 insgesamt 48,1 Prozent der Grundschulabsolventen mit dem allgemeinen Sekundarunterricht (der ehemalige technische Zweig) weitermachen. Dies entspricht einem leichten Rückgang um 0,5 Prozentpunkte im Vergleich mit dem Vorjahr.

Der Anteil der Schüler, die ihre schulische Laufbahn im klassischen Sekundarunterricht fortführen, beträgt 39,8 Prozent. Im Jahr 2013/14 lag diese Zahl noch bei 33,1 Prozent. Für 11,9 Prozent der Schüler geht es in Richtung Modularunterricht. Die niedrigste Zahl seit neun Jahren.

Eltern und Lehrer waren sich einigermaßen einig

Zu beachten ist, dass 0,2 Prozent der Schüler das letzte Jahr an der Grundschule wiederholen müssen. Generell waren sich Lehrer und Eltern bei den meisten Orientierungen einig (99,2 Prozent). «Dies zeigt die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern und beweist den Erfolg einer direkten Beteiligung der Eltern», hieß es seitens des Ministeriums.

Eltern, die mit dem Orientierungsbescheid ihres Kindes nicht einverstanden waren (32 Fälle), konnten sich an die zuständige Kommission wenden. In 30 Fällen entschied sich diese der Empfehlung der Schule zu folgen. In nur zwei Fällen stand die Kommission auf der Seite der Eltern.

(th/L'essentiel)