Meisch empfindet Rentrée als «gut vorbereitet»

«Es ist ein weiterer besonderer Beginn eines Schuljahres, aber einer, der gut vorbereitet ist», teilte der Bildungsminister Claude Meisch (DP) am Montag, also am Vorabend der Rentrée, mit. Worte, mit denen er auf die etwas mehr als 107.000 Schüler und 10.000 Lehrer wohl beruhigend wirken wollte. Er ist überzeugt, dass «die Mehrheit trotz Gesundheitskrise unglaublich glücklich ist, zurück zur Schule gehen zu können»

Der Minister baue auf «die Erfahrungen, die wir vor den Schulferien gemacht wurden», als die Schüler nach der schlimmsten Phase der Pandemie in die Schulen zurückkehrten. Natürlich sei die Situation «noch nicht normal», räumte Meisch ein. Er erinnerte erneut an die Hygienevorschriften. Sie seien «streng, werden kontrolliert und wer sich nicht daran hält, kann mit einer Strafe rechnen».

Laut Claude Meisch «gibt es in der Schule kein Covid-Problem, wenn sich alle an bestimmte Regeln halten». Diese Theorie würden auch die «Analyseberichte des Contact Tracings» stützen. Der Minister wurde in den vergangenen Monaten vermehrt mit Bedenken konfrontiert, ist aber nach wie vor davon überzeugt, dass «Lehrer und Pädagogen erkannt haben, dass die Schulen wieder geöffnet werden müssen».

