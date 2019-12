Bausch kontert die Kritik der Autobranche

«Transparenz und Informationspflicht gegenüber dem Verbraucher sind von höchster Bedeutung. Es wäre schade, wenn die luxemburgische Automobilbranche dies missachten würde». Mobilitätsminister François Bausch (Déi Gréng) ist verärgert. Der Grund für seine Wut: Das House of Automobile (HOA) hat am Mittwoch die am Vortag vorgestellte neue Methode zur Berechnung des Kraftstoffverbrauchs von Autos scharf kritisiert. Der Minister sah in einigen dieser Vorwürfen «grundlose und unbegründete Anschuldigungen».

Bausch zeigte sich in einer Pressemitteilung am Donnerstag «bestürzt» über das, was er gelesen hatte. Die HOA hatte insbesondere den fehlenden Übergang zwischen dem alten und dem neuen System – das mit einem neuen Steuersystem einhergeht – kritisiert. «Die europäische Verordnung zur Einführung der neuen Norm ist seit 2017 in Kraft», erklärte Bausch. Er betont, dass die Automobilbranche seitdem davon Kenntnis hat. «Die Einzelheiten der Verordnung wurden seit 2018 in gemeinsamen Sitzungen des Ministeriums und der Verantwortlichen des Automobilsektor mehrfach diskutiert», sagt er.

«Große Diskrepanz»

Nach Ansicht des Ministers habe die Industrie also genug Zeit gehabt. In Deutschland sei es gelungen, das neue Verfahren «bereits im September 2018» einzuführent. In Luxemburg sei eine «angemessene Übergangszeit bis zum 1. Januar 2020» beschlossen worden. Der Pressemitteilung zufolge beantragte das HOA im September eine längere Übergangsfrist. «Diesem Wunsch sind wir nachgekommmen. Sie wurde bis zum 1. März 2020 verlängert. Ein ministerielles Geschenk, das es den Händlern ermöglicht, ihre Restbestände während des Autofestivals 2020 zu verkaufen».

Außerdem widerspricht Bausch der HOA-Aussage, dass der Verbraucher höhere Kfz-Steuern zahlen müsse: «Wenn man heute die große Diskrepanz zwischen den Katalogwerten und dem tatsächlichen Verbrauch des Autos berücksichtigt, ist der Verbraucher der große Verlierer, denn er zahlt derzeit mehrere hundert Euro Kraftstoff pro Jahr mehr, weil die Angaben derzeit nicht mit der Realität übereinstimmen». Laut Bausch könne der Verbraucher vom neuen System nur profitieren, da er dadurch «in der Lage sein wird, emissionsarme Fahrzeuge zu wählen und so nicht nur weniger Steuern zahlt, sondern auch die tatsächlichen Kraftstoffkosten, die auf ihn zukommen, richtig berechnen kann.»

Zu der Kritik an privat genutzten Firmenwagen räumt der Minister ein, dass bis 2021 «60 Prozent der im Jahr 2020 zugelassenen Fahrzeuge im Jahr 2021 in der höchsten Steuerklasse liegen könnten». Doch Bausch hofft, dass dieser Anteil sinkt: «Die Betroffenen sind sich der neuen Bedingungen bewusst.»

(jw/L'essentiel)