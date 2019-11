Luxemburgs Jugend stellt eigenen Klimabericht vor

Artikel per Mail weiterempfehlen

Sie streiken, sie streiten und sie machen Vorschläge, wie es besser geht: Seit Monaten engagieren sich junge Luxemburger für den Schutz der Umwelt und sie fordern, dass endlich politische Maßnahmen ergriffen werden.

Am Montag stellten Vertreter der Conférence nationale des élèves luxembourgeois (CNEL) die konkreten Forderungen vor und übergaben ihren Klimabericht an die Mitglieder des Umweltausschusses.

Im Maßnahmenkatalog der CNEL nimmt der Umweltschutz an Schulen eine zentrale Stellung ein: Die Schüler wollen, dass der Transport mit öffentlichen Verkehrsmitteln gestärkt wird. Außerdem soll Abfall reduziert werden. Die Jugendlichen befürworten auch aus diesem Grund den Einsatz von Technik, da er Abfall bei Mitschriften und veralteten Schulbüchern vermindern könne.

Vorsichtige Zusagen der Politik

Die Jugendlichen verlangen außerdem einen nachhaltigen Konsum, was eine Überprüfung der Produktionsmethoden in der luxemburgischen Landwirtschaft bedeuten würde. Einige Schüler haben sich selbst dazu entschieden, auf Fleisch zu verzichten.

Vor allem bei Plastikmüll sei die Geduld der Schüler – der nachfolgenden Generation – am Ende. Sie wollen den Einsatz von Einmal-Kunststoff stark verringern und ein Pfandsystem einführen.

«Ich stimme den meisten der Forderungen zu», sagte François Benoy, Präsident von déi Gréng in Luxemburg-Stadt. «Ihre Ideen werden wahrscheinlich in den Klima- und Energieplan aufgenommen, den die Regierung entwickelt», stellte er vorsichtig in Aussicht.

(Marion Mellinger/L'essentiel)