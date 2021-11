Xavier Bettel sackt in Beliebtheits-​​Ranking ab

Mit dem Krisenmanagement von Gesundheitsministerin Paulette Lenert ist der Großteil der Bürgern und Bürgerinnen Luxemburgs auch Ende 2021 zufrieden. Diesen Schluss lassen zumindest die neuesten Ergebnisse der Meinungsumfrage «Politmonitor» zu, die vom Luxemburger Wort und RTL bei TNS Ilres in Auftrag gegeben wurde.

Die LSAP-Politikerin verteidigte ihren Platz als beliebteste Person in der Politik des Großherzogtums. Sie erreicht im zweiten Monitor des Jahres 86 Prozent Zustimmung in puncto Kompetenz und Sympathie. Lenert liegt damit bereits zum vierten Mal an der Spitze der Rangliste. Auf Platz zwei mit 77 Prozent Zustimmung bleibt ihr Parteikollege, Außenminister Jean Asselborn, der vor der Gesundheitskrise lange vom Spitzenplatz gegrüßt hatte und in der Sommerumfrage 2020 von Lenert verdrängt wurde.

Premierminister Xavier Bettel (DP) stürzte nun im Vergleich zur vorherigen Ausgabe um acht Prozentpunkte ab und liegt mit 71 Prozent auf Platz drei. Große Verluste musste Claude Wiseler hinnehmen. Für den CSV-Präsidenten ging es um sieben Punkte abwärts auf 48 Prozent. Damit teilt er sich mit Arbeitsminister Dan Kersch (LSAP) Rang neun.

Herbe Verluste für Déi-Greng

Weiter im Höhenflug befindet sich der Pirat Sven Clément: Nachdem er im Sommer ein elfprozentiges Plus verbuchten konnte, stiegen seine Beliebtheitswerte nun erneut um drei Punkte. Mit 59 Prozent steht der Oppositionspolitiker genauso wie Romain Schneider (LSAP), Minister für soziale Sicherheit und Landwirtschaft, auf Platz vier. Mittelstandsminister Lex Delles und Finanzminister Pierre Gramegna, beide DP, beide 55 Prozent, liegen auf Platz sechs. Auch Innenministerin Taina Bofferding (LSAP) hat es mit 52 Prozent in die Top Ten, genauer gesagt auf Rang acht geschafft.

Auf Platz elf (46 Prozent) steht Justizministerin Sam Tanson als beliebteste Person der Grünen. Die Déi-Gréng-Minister François Bausch (Mobilität, 42 Prozent), Claude Turmes (Energie, 33 Prozent), Henri Kox (Wohnungsbau, 31 Prozent) und Carole Dieschbourg (Umwelt, 28 Prozent) verloren allesamt an Zustimmung und sind damit weit von den ersten zehn Plätzen entfernt.

Mit lediglich 27 Prozent Zustimmung erreicht Familienministerin Corinne Cahen von den Regierungsmitgliedern den schlechtesten Wert. Sie büßte sieben Prozentpunkte ein. In der Sommerumfrage ging es vor rund einem halben Jahr für die DP-Politikerin beriets um elf Prozent nach unten.

(sw/L'essentiel)