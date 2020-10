Bissen stimmt über Google-​​Rechenzentrum ab

Wird sich Google in Bissen niederlassen oder nicht? Eine erste Entscheidung fällt am Donnerstag, wenn die elf Mitglieder des Bissener Gemeinderats über die Erteilung der Baugenehmigung für die beiden Google-Rechenzentren abstimmen. Darin sollen in Zukunft zwischen 100 bis 350 Menschen Arbeit finden. Technische Aspekte, wie die Höhe der Gebäude und die Verkehrsanbindung werden nun untersucht. Bereits im Januar 2019 hatte die Gemeinde dem Projekt grünes Licht gegeben – bevor die Grundstücke im darauf folgenden Juni neu eingestuft wurden und eine neue Abstimmung notwendig geworden war.

Seither «ist das Projekt gut vorangegangen. Wir haben die örtlichen Verbände und ihre Anliegen angehört. Wir nehmen sämtliche Bedenken ernst», sagt Bürgermeister David Viaggi. Der Energieverbrauch ist weiterhin einer der Reibungspunkte, auch wenn die Projektentwickler behaupten, dass «die Rechenzentren der neuen Generation siebenmal energieeffizienter sind, als noch vor fünf Jahren». Die beiden Rechenzentren könnten bis zu zwölf Prozent des Stroms des gesamten Landes verbrauchen. Energieversorger Creos plane deshalb seine Kapazität zu erhöhen.

Abstimmung mit ungewissem Ausgang

«Sollte das Projekt das Licht der Welt nicht erblicken, wäre ich enttäuscht», sagt der Bürgermeister. Die Abstimmung erfolgt knapp einen Monat nachdem die griechische Firma Fage ihre Joghurtfabrik zwischen Bettemburg und Düdelingen aufgegeben hat. Falls der Gemeinderat das Projekt ablehnt, «sollte über einen neuen Bebauungsplan (PAP) abgestimmt werden». Dies würde zwar Google nicht daran hindern, sich hierzulande niederzulassen, aber die Umsetzung des neuen Plans würde Zeit in Anspruch nehmen. Das Unternehmen könnte die Geduld verlieren, da es weiß, dass andere Länder zum Bau der Rechenzentren bereit sind.

Es wird erwartet, dass die gewählten Mitglieder der Är Leit-Mehrheit, einschließlich des Bürgermeisters, dafür stimmen werden, so Viaggi. Auf der anderen Seite wollte die unabhängige Stadträtin Cindy Barros nicht abstimmen, während die vier gewählten Vertreter der CSV keine Stellung bezogen. «Wir haben die Unterlagen erst am vergangenen Donnerstag erhalten. Wir müssen sie zuerst analysieren und besprechen», sagte Carlo Mulbach. Vor der Die Neueinstufung der Grundstücke war mit vier Ja-Stimmen gegen und zwei nein-Stimmen bei fünf Enthaltungen angenommen worden.

(jg/L'essentiel)