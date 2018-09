Brexit ohne Abkommen ist nicht auszuschließen

Der für den 29. März 2019 geplante Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union rückt immer näher. Zuletzt gerieten die Verhandlungen erneut ins Stocken. Für Luxemburg und die anderen europäischen Regierungen ist das Anlass zur Sorge. Premierminister Xavier Bettel reagierte am Montag auf die Möglichkeit eines Brexits ohne klare Vereinbarung mit den europäischen Partnern.

«Angesichts des Fortschritts der Brexit-Verhandlungen kann das Szenario eines No-Deals nicht ausgeschlossen werden», räumte der Regierungschef ein, der regelmäßig an europäischen Gipfeln zu dem Thema teilnimmt. Das Thema Brexit wurde auch auf dem Treffen am vergangenen Donnerstag mit Charles Michel, Emmanuel Macron und Mark Rutte in Burglinster ausführlich diskutiert. Die Unterzeichnung eines Abkommens mit London bleibt «das Ziel der Regierung», sagte Bettel am Montag. Ein Alleingang der Engländer sei «in niemandes Interesses».

Der liberale Regierungschef stellt fest, dass es «derzeit schwierig, wenn nicht gar unmöglich ist, das volle Ausmaß der Folgen eines britischen Ausstiegs ohne europäische Zustimmung zu erfassen». Das Hauptziel von Xavier Bettel ist die «Erhaltung der Finanzstabilität der Europäischen Union», zu einer Zeit, in der viele Bedenken von Regierungen und Unternehmen geäußert werden. Luxemburg wird einigen britischen Unternehmen eine neue «Herberge» in der EU bieten, wie zum Beispiel AIG und JP Morgan.

(jg/L'essentiel)