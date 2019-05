In Luxemburg droht ein neuer Dürresommer

Das Wetter ist in den vergangenen Monaten zu trocken geblieben. Es droht erneut eine Dürre in Luxemburg. Ende März «lag der quantitative Zustand des Grundwassers 25 Prozent unter dem 40-jährigen Jahresdurchschnitt», antwortete am Mittwoch Umweltministerin Carole Dieschbourg (Déi Gréng) auf eine parlamentarische Frage des Abgeordneten Henri Kox (Déi Gréng). Gestiegen sind die Wasserreserven in den letzten Monaten nicht.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass es seit Anfang des Jahres kaum Niederschläge gab. Im Februar kamen nach offiziellen Aufzeichnungen nur 40,3 Millimeter zusammen, im Vergleich zu dem Durchschnitt von 76,6 Millimeter in den Februarmonaten von 1981 bis 2010. Zwar regnete es im März mehr als sonst (86,8 Millimeter, +25 Prozent) – auch das Niveau im April lag mit 56,8 Millimeter wieder im Durchschnitt – aber das reichte nicht aus.

Staatliche Maßnahmen

«Die Niederschläge im April dürften kaum zur Grundwassererneubildung beitragen», stellt das Wasserwirtschaftsamt in seinem letzten vierteljährlichen Wasserstandsbericht fest. Grund dafür sei «der lange Sommer 2018» und der «Zustand der Bodensättigung zu Beginn der Aufnahmephase».

Laut Regierung sollen Maßnahmen zur Sicherung der Trinkwasserversorgung ergriffen werden. Es wurden bereits um 80 Prozent der Wasseraufnahmen Schutzgebiete eingerichtet – weitere sind noch geplant, so Dieschbourg. Die Umweltministerin verweist ebenfalls auf eine «Strategie zur Einsparung von Trinkwasser» sowie die Erschließung weiterer Ressourcen. Für den Bau einer neuen Kläranlage ist bereits eine Machbarkeitsstudie im Gange. Aufgrund der Planungs- und Bauzeitvorgaben würde die Kläranlage jedoch erst 2035 in Betrieb gehen.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)