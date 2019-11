Der Erbe des Großherzogs wird heute 38

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Guillaume! Der Erbe des Großherzogs wird am heutigen Montag 38 Jahre alt. Er wurde am 11. November 1981 in der Hauptstadt, im Maternité Grande-Duchesse Charlotte geboren. Als ältester Sohn des Großherzoglichen Paares ist er seit dem Jahr 2000 Thronfolger seines Vaters. Nach der Grundschule in Lorentzweiler und dem französischen Abitur in der Schweiz studierte er Internationale Politik in Großbritannien und Frankreich. Er spricht nicht nur die drei Landessprachen fließend, sondern auch Englisch und Spanisch.

Das zukünftige Staatsoberhaupt erhielt auch eine militärische Ausbildung an der Royal Academy of Sandhurst in Großbritannien und ist Oberst der luxemburgischen Armee. Ein Praktikum bei der Deutschen Bank für Finanzen und eine Einführung in die Aktivitäten der spanischen Niederlassung von ArcelorMittal für Stahl ermöglichten es Guillaume, zwei der wichtigsten wirtschaftlichen Aktivitäten Luxemburgs kennenzulernen.

Im vergangenen Monat feierte er außerdem seinen siebten Hochzeitstag. Am 20. Oktober 2012 heiratete er Gräfin Stéphanie de Lannoy, die damit Erbin der Großherzogin wurde. Das Paar hat noch keine Kinder.

