Tram-​​Baustelle liegt im Zeitplan

Trotz der Corona-bedingten Einstellung der Arbeiten wird die Baustelle in der Avenue de la Liberté fristgerecht abgeschlossen werden. Die Tram wird ab Dezember bis zum Bahnhof Luxemburg fahren, bestätigte Mobilitätsminister François Bausch (Déi Gréng) am Montag in einer Antwort auf die parlamentarische Anfrage des Déi- Gréng-Abgeordneten François Benoy. «Da eine Teilverbindung bis zur Place de Paris nicht geplant ist», wird die Tram direkt zum Bahnhof fahren.

Weitere Arbeiten an der Tram werden jedoch noch länger dauern. Die Verlängerung der Strecke bis hin zum Flughafen werden laut Minister Bausch 2021 anlaufen. Konkretere Informationen diesbezüglich gibt es bis dato nicht. Eine Brücke soll über das Autobahnkreuz Kirchberg führen - ebenfalls ein umfangreiches Projekt. Südlich des Bahnhofs soll die Bahn Anfang 2022 bis zum Autobahnkreuz Bonneweg und im Herbst 2023 bis zur Cloche d'Or fahren. Gleichzeitig wird der geplante Radweg entlang der Schienen zwischen der Place de l'Étoile und dem Bahnhof bis Januar nächsten Jahres fertiggestellt.

Im Dezember 2017 wurde die Tram eingeweiht. Das erst im Stadtteil Kirchberg, später au der Place de l'Étoile. Die Straßenbahn wurde im Dezember 2017 eingeweiht, zunächst im Stadtteil Kirchberg und später auf der Place de l'Étoile. Außerdem wird ein Ausbau der Strecke bis nach Leudelingen geplant. Hier stehen allerdings weder die genau Route noch ein Zeitplan fest.

(jg/L'essentiel)